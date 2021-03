Paulo Sousa estreou-se este domingo a vencer ao serviço da Polónia, depois da seleção daquele país ter ganho na receção à Andorra, por 3-0.

Robert Lewandowski, como tantas outras vezes, foi o destaque da partida, ao apontar dois golos – aos 30 e 55 minutos. Swiderski, já perto do apito final, fez o 3-0 final.

No mesmo grupo, a Hungria venceu por 3-0 em casa de São Marino, com golos Szalai, Roland Sallai e Nikolics.

Mais cedo, a Inglaterra havia triunfado no terreno da Albânia.

A formação inglesa é líder do grupo I da qualificação para o Mundial 2022, com seis pontos. Polónia e Hungria seguem logo atrás, com quatro, ao passo que a Albânia tem três. Andorra e São Marino ainda não pontuaram.