Andrés Guardado tornou-se neste sábado o sexto futebolista a jogar em cinco mundiais, ao ser utilizado de início no Argentina-México, jogo referente à 2.ª jornada do Grupo C do Mundial 2022.

O médio de 36 anos repete as presenças das edições de 2006, 2010, 2014 e 2018. Guardado tem a companhia de dois compatriotas neste lote: o guarda-redes Antonio Carvajal atuou consecutivamente nos Mundiais de 1950, 1954, 1958, 1962 e 1966, enquanto o central Rafa Marquéz disputou jogos em 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018

Pelo meio, também o alemão Lothar Matthäus foi utilizado em cinco Mundiais, de 1982 a 1998.

A lista inclui ainda dois jogadores que, a exemplo de Guardado, estão a cumprir o quinto Mundial no Qatar: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.