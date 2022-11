Com as convocatórias das 32 seleções do Campeonato do Mundo já divulgadas, resta fazer as contas a quais são as ligas que fornecem mais jogadores para a competição no Qatar.

A Premier League é a liga mais representada na prova com 134 jogadores, seguida de La Liga de Espanha com 83 atletas. A Bundesliga da Alemanha fecha o pódio com 78 elementos. A Serie A de Itália (67) e Ligue 1 de França (56) completam o top-5 das ligas com mais jogadores no Mundial.

No décimo lugar, atrás da Liga da Arábia Saudita (35), da Liga do Qatar (35), da Major League Soccer dos Estados Unidos (27) e da Liga mexicana (24), surge a Liga Portuguesa com 19 jogadores. FC Porto e Benfica, com seis jogadores cada um, Sporting com quatro, Sp. Braga (2) e Desp. Chaves (1) são os fornecedores portugueses.