A federação de futebol do País de Gales (FA Wales) lamentou este sábado a morte de um adepto no Qatar. Kevin Davies estava no país para acompanhar a prestação da sua seleção no torneio.

«As nossas sinceras condolências vão para o seu filho aqui em Doha e para a sua família no País de Gales», pode ler-se numa página de adeptos galeses no Twitter.

A FA Wales garante estar «em contacto com a família de Kevin para ajudar em tudo o que for possível».

Mae CBDC yn cydymdeimlo efo teulu a ffrindiau Kevin Davies.



Our deepest condolences from everyone at the Football Association of Wales. Our thoughts are with Kevin’s family and friends at this sad time.



The FAW is in contact with Kevin’s family to help in whatever way we can. https://t.co/deXNX3Ai5d