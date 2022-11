Com as convocatórias das 32 seleções do Campeonato do Mundo já divulgadas, resta agora fazer as contas para saber quem são as principais ligas que mais «fornecem» jogadores para a competição no Qatar.

A Premier League é a liga mais representada na prova com 131 jogadores, seguida da Liga Espanhola com 82 atletas, a Alemanha fecha o pódio com 79 elementos. Liga Italiana (70) e Liga Francesa (57) completam o top-5 das ligas com mais jogadores no Mundial.

Já a Liga Portuguesa está representada por 19 jogadores. FC Porto e Benfica com seis, cada um, Sporting com quatro, Sp. Braga (2) e Desp. Chaves (1).