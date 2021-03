A seleção norueguesa protestou esta quarta-feira contra o desrespeito dos direitos humanos no Qatar, país que acolhe o próximo Mundial de futebol, em 2022.

Na entrada em campo no duelo frente a Gibraltar, os jogadores noruegueses envergaram uma camisola branca a pedir «direitos humanos dentro e fora do campo», numa alusão à situação dos trabalhadores migrantes do Qatar.

Recentemente, o jornal inglês The Guardian revelou que já morreram mais de seis mil e 500 trabalhadores migrantes no Qatar desde a atribuição do Mundial ao país. Nesse sentido, vários clubes da Noruega mostraram-se a favor de um boicote ao Campeonato do Mundo.

Em campo, a Noruega derrotou Gibraltar por 3-0, com golos de de Sorloth, Thorstvedt e Svensson.