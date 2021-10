O Brasil venceu esta quinta-feira a Venezuela por 3-1 e continua o seu trajeto 100% vitorioso na zona sul-americana de apuramento para o Mundial de 2022, fugindo ainda mais na liderança, face aos empates dos perseguidores diretos.

A formação comandada por Tite, órfã do castigado Neymar, somou o nono triunfo, em nove jogos, na Venezuela, mas com dificuldades, sendo que a 20 minutos do fim ainda perdia, culpa de um golo de Eric Ramírez, apontado logo aos 11.

Os brasileiros chegaram ao empate apenas aos 70 minutos, num cabeceamento imparável do central Marquinhos, na sequência de um canto marcado na esquerda por Raphinha, ex-jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, que se estreou no escrete.

Na parte final, a canarinha deu a volta, com um penálti do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 85 minutos, para o seu quarto golo na seleção, em 15 jogos, e um tento do suplente e também estreante Antony, jogador do Ajax, aos 90+6.

Na formação brasileira, o central Lucas Veríssimo, do Benfica, não saiu do banco, enquanto, nos venezuelanos, o também central Ferraresi, jogador do Estoril Praia, atuou os 90 minutos.

Com este resultado, o Brasil, única seleção que esteve presente em todos os Mundiais, desde 1930, passou a somar 27 pontos, mais oito do que a Argentina, que se ficou por um nulo no Paraguai, que já tinha empatado em solo argentino (1-1).