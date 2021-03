A Alemanha soma e segue na fase de qualificação para o Mundial 2022, e venceu esta noite na Roménia, por 1-0.

Serge Gnabry fez o único golo do encontro, aos 17 minutos, após assistência do jovem Kai Havertz.

O golo de Gnabry:

Com este resultado, a Alemanha partilha a liderança do grupo J com a Arménia, ambas com seis pontos.

O conjunto arménio bateu mais cedo a Islândia, por 2-0, com golos de Barsehgyan, aos 53 minutos, e Bayramyan, aos 74m.

No mesmo grupo, a Macedónia do Norte recebeu e goleou o Liechtenstein, por 5-0: Bardhi (7m), Trajkovski (51m e 54m), Elmas (62m) e Nestorovski (82m) marcaram para a equipa da casa.