A Inglaterra somou esta tarde a segunda vitória no grupo I da qualificação para o Mundial 2022, ao triunfar (2-0) no terreno da Albânia.

Harry Kane, pupilo de José Mourinho no Tottenham, foi o destaque da partida: o avançado dos spurs abriu o marcador aos 39 minutos, e assistiu Mason Mount para o 2-0 final na segunda parte, aos 63 minutos.

Os golos do jogo:

Com este resultado, a Inglaterra lidera isolada o grupo, com seis pontos, mais três do que a Albânia. A Polónia, de Paulo Sousa, e a Hungria têm um ponto, ao passo que Andorra e São Marino ainda não pontuaram.