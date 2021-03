A Suíça entrou a todo o gás na qualificação para o Mundial 2022, no Qatar, e venceu esta tarde no terreno da Bulgária, por 3-1, em jogo da primeira jornada do grupo C.

Um triunfo construído com um toque «português» e nos primeiros 15 minutos da partida: aos sete minutos, Embolo abriu o marcador, a passe de Ricardo Rodríguez.

Aos dez, Shaqiri assistiu Haris Seferovic e o avançado do Benfica, dentro da área, rematou cruzado para o 2-0. É o quarto jogo consecutivo do jogador encarnado a marcar, depois de dois golos frente ao Belenenses, outros dois frente ao Boavista e um frente ao Sp. Braga.



A vantagem helvética viria a ser aumentada pouco depois, aos 13 minutos, por intermédio de Zuber, após mais um passe de Shaqiri.

O golo de Seferovic:

O máximo que a Bulgária conseguiu fazer foi reduzir, logo no primeiro minuto da etapa complementar, por Despodov.

No grupo F, a Dinamarca venceu por 2-0 em Israel, com golos de Martin Braithwaite, aos 13 minutos, e Jonas Wind, aos 67m.