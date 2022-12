Declarações do selecionador da Suíça, Murat Yakin, na conferência de imprensa, no Estádio Lusail, após a derrota por 6-1 ante Portugal, nos oitavos de final do Mundial 2022:

«Jogámos com uma linha de quatro, mas percebemos que a nossa estratégia não estava a funcionar. Deveríamos ter tido maior controlo da posse de bola. O nosso adversário foi melhor, mais rápido, mais agressivo no ataque. Temos de dar os parabéns a Portugal pela vitória. Temos de aceitar. É duro perder, estamos tristes com a forma como jogámos e com o resultado.»

«Alguns jogadores foram afetados por constipações e tiveram dificuldades estar no seu melhor. De resto, por isso mesmo, não pudemos utilizar todos os jogadores. O adversário estava mais preparado do que nós, corremos muito, mas não foi suficiente.»

«Queríamos fazer história. Jogámos um futebol bonito na fase de grupos, mas agora apanhámos um adversário diferente, melhor. Gostaríamos de ter feito mais, mas podemos estar orgulhosos do que fizemos neste Mundial. Estamos a ver que as melhores equipas estão a progredir na competição.»

«Perdemos o jogo, sim. Mas isso não significa que temos de ser pessimistas e criticar tudo. A equipa teve um enorme espírito e os jogadores queriam continuar a vencer. No entanto, temos de aceitar que o adversário foi melhor. Olhar em frente.»