Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor em campo na partida de Portugal contra o Gana, da primeira jornada do grupo H do Mundial 2022.



O capitão da seleção nacional contribuiu com um golo, de penálti, para o triunfo contra a seleção africana. Esse golo permitiu ao avançado de 37 anos fazer história: tornou-se no primeiro jogador a marcar em cinco Campeonatos do Mundo.

Lista de jogadores distinguidos com o prémio «Melhor em Campo»:

Qatar-Equador: Enner Valencia (Equador)

Inglaterra-Irão: Bukayo Saka (Inglaterra)



Senegal-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Estados Unidos-País de Gales: Gareth Bale (País de Gales)



Argentina-Arábia Saudita: Mohammed Alowais (Arábia Saudita)



Dinamarca-Tunísia: Aissa Laidouni (Tunísia)



México-Polónia: Guillermo Ochoa (México)



França-Austrália: Mbappé (França)



Marrocos-Croácia: Luka Modric (Croácia)



Alemanha-Japão: Shuichi Gonda (Japão)



Espanha-Costa Rica: Gavi (Espanha)



Bélgica-Canadá: Kevin de Bruyne (Bélgica)

Suíça-Camarões: Yann Sommer (Suíça)



Uruguai-Coreia do Sul: Fede Valverde (Uruguai)



Portugal-Gana: Cristiano Ronaldo (Portugal)