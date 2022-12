Depois de Neymar ter treinado com bola no sábado, a primeira pergunta da conferência de imprensa de antevisão ao duelo dos oitavos de final do Mundial 2022, frente à Coreia do Sul, foi precisamente sobre o camisola 10 do Brasil.

Um dos jornalistas presentes perguntou a Thiago Silva se o avançado do PSG ia a jogo e o defesa-central remeteu a resposta para Tite.

«E aí, professor?», questionou.

«Sim», garantiu o selecionador da canarinha.

Mais tarde, Tite explicou a situação do craque brasileiro. «Ele vai treinar hoje de tarde, treinando, estará, sim, no jogo. Está a fazer um treino específico. Vai treinar e, estando bem, vai para o campo.»

«A escolha do Neymar tem o pressuposto da saúde e departamento médico. Quero deixar isso bem claro. Em segundo lugar, eu prefiro a utilização do meu melhor [jogador] desde o início», acrescentou.

Recorde-se que Neymar estava de fora da equipa devido à lesão sofrida no tornozelo direito, logo na primeira jornada do Mundial, frente à Sérvia.