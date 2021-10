O Brasil venceu o Uruguai (4-1) e somou o 10.º triunfo em 11 jogos na zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2022.

Com Lucas Veríssimo no onze do Brasil e Coates titular no Uruguai (jogaram ambos os 90 minutos), a formação canarinha entrou forte com dois golos em menos de 20 minutos, o primeiro de Neymar, aos 11, e o segundo de Raphinha, ex-jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting, aos 18.

Com o tento inaugural, o jogador do Paris Saint-Germain chegou aos 70 pela canarinha, em 115 jogos, colocando-se a apenas sete de Pelé, único tricampeão mundial da história do futebol, que apontou 77 tentos, em 92 encontros.

Na segunda parte, Neymar não marcou, mas fez as assistências para o bis de Raphinha, aos 58 minutos, e o tento do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 83, sendo que, pelo meio, Luis Suárez reduziu de livre direto, aos 77.

Darwin Núñez não saiu do banco da seleção do Uruguai.

O Brasil soma agora 31 pontos (com menos um jogo), mais seis pontos do que a Argentina, que tem 25 (menos um jogo também). O Equador é terceiro com 17 e a Colômbia quarta com 16, tantos pontos como o Uruguai, que está em zona de play-off.