Niclas Fullkrug é, por estes dias, uma das figuras do futebol alemão. E não é para menos.

Aos 29 anos, o avançado do Werder Bremen não só já tinha sido convocado para o Mundial 2022 para representar a Alemanha sem qualquer internacionalização A, como também, para dar provas pela chamada, marcou logo na estreia. Fez o único golo da vitória ante Omã, no jogo de preparação antes da ida para o Qatar, a 16 de novembro.

Este domingo, Hansi Flick lançou-o na segunda parte do Espanha-Alemanha e Fullkrug fez o golo que mantém bem possíveis as hipóteses da Mannschaft seguir para os oitavos de final do Mundial. Uma derrota tornaria tudo muito mais difícil na última jornada, ainda que continue a ser obrigatório ganhar à Costa Rica.

Fullkrug surge na seleção numa fase adiantada da carreira, mas não por acaso. Formado no Werder Bremen, onde subiu a sénior, o dianteiro germânico passou depois por Greuther Furth, Hannover 96 e, em 2019, voltou ao Bremen. Há praticamente um ano, começou a acentuar a sua veia goleadora na II Liga alemã e ajudou o clube a regressar à Bundesliga, com 19 golos em 34 jogos em 2021/22. Esta época, leva já dez golos em 16 jogos pelo clube. Números que ajudaram à convocatória.

A história de Fullkrug torna-se ainda mais impressionante tendo em conta que o avançado já foi submetido a quatro grandes cirurgias nos joelhos.

Por outro lado, Fullkrug tem uma alcunha curiosa e que não é ao acaso: Lücke (em português: espaço ou lacuna) pela visível abertura nos dentes da frente. O avançado considerou arranjar os dentes, mas disse isto, em declarações à Sky. «Os que me conhecem sabem que isso faz parte de mim, e que vai ficar assim». É, provavelmente, o número nove da seleção mais próximo a Miroslav Klose e, para já, provou ser, na seleção, aposta ganha: três internacionalizações e dois golos, em cerca de 70 minutos.

Este texto foi baseado no perfil de Niclas Fullkrug que pode ler no dossiê dedicado à seleção da Alemanha, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.