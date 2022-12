O Países Baixos-Argentina, dos quartos de final do Mundial 2022, ainda continua a dar muito que falar. O neerlandês Noa Lang, regularmente apelidado de bad boy, criticou o comportamento dos argentinos no final do jogo, quando celebraram de forma efusiva a vitória nos penáltis, em frente aos adversários.

«Eles agiram de forma dura, muito dura, quando apenas tinham acabado de ganhar. Celebrem uns com os outros, apertam as mãos, mas não façam isso», disse o extremo ao 'Het Laatste Nieuws', convicto de que a albiceleste não será campeã mundial devido a este tipo de comportamentos.

Noa Lang, que alinha no Club Brugge, poderá reencontrar Enzo Fernández e Nicolás Otamendi nos oitavos de final da Liga dos Campeões, pois o Benfica vai defrontar o emblema belga. O futebolista de 23 anos fez questão de lembrar isso mesmo, deixando antever um desejo de vingança.

«Por falar nisso, vou ver alguns deles de novo em breve, se jogar contra o Benfica pelo Club Brugge», destacou.

Os duelos da Champions, refira-se, estão marcados para 15 de fevereiro e 7 de março.