Convocado para os jogos de preparação da Noruega contra frente a Eslováquia e Arménia, Erling Haaland decidiu não falar à imprensa. Uma decisão que foi, de resto, justificada pelo selecionador Stale Solbakken na semana transata.



«Não posso discutir se o melhor seria o Erling [Haaland] sentar-se aqui com vocês e responder de forma aberta às vossas questões. No entanto, ele pediu-me para não o fazer e apresentou uma justificação factual para isso. Apresentou-me as coisas de forma a que fosse fácil para mim respeitar a sua decisão», disse, em conferência de imprensa.



O avançado do Borussia Dortmund esteve no estágio da seleção, participou nos dois encontros e não falou aos meios de comunicação social. Mais tarde, o jovem atacante publicou um tweet em que lembrava um conselho dado por... um agricultor.



«Há um par de anos recebi um conselho de um agricultor. 'Deixa os teus pés falarem por ti e o resto correrá bem'. Eu disse: 'ok'. E fui embora», escreveu no twitter.