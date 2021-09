VÍDEO: França empata com a Bósnia, Haaland trava Países Baixos

A maior surpresa da noite aconteceu em Estrasburgo. A França não foi além de um empate na receção ao Bósnia (1-1), num encontro referente ao grupo D da fase de apuramento para o Mundial 2022.



Os bósnios silenciaram o Stade de la Meinau aos 36 minutos. Edin Dzeko, avançado do Inter de Milão, abriu o marcador com um pontapé forte de fora da área. No entanto, os campeões do Mundo reagiram prontamente e volvidos quatro minutos Antoine Griezmann marcou após um canto. O guarda-redes Sehic ainda defendeu a bola, mas esta já tinha ultrapassado totalmente a linha de baliza.



O arranque da segunda parte ficou marcado por uma entrada muito forte de Koundé sobre Kolasinac. O defesa do Sevilha viu o cartão vermelho direto, mas a França segurou o empate.



Já a Noruega empatou a um golo frente aos Países Baixos, num duelo do grupo G da fase de qualificação.



Haaland deu vantagem aos noruegueses à passagem do minuto 20. O atacante do Borussia Dortmund teve uma receção perfeita à entrada da área, rodou e bateu Bijlow. Porém, a equipa orientada por Louis Van Gaal igualou a contenda aos 37 minutos por Klaassen.



Na outra partida deste grupo a Turquia desperdiçou uma vantagem de dois golos e empatou frente a Montenegro enquanto a Letónia derrotou Gibraltar por 3-1.



Por sua vez, a Dinamarca segue imparável e somou o quarto triunfo em igual número de jogos no grupo F. Os nórdicos derrotaram a Escócia por 2-0 com golos dos dois laterais: Wass e Mæhle. A Áustria triunfou por 2-0 na Moldávia com tentos de Baumgartner e de Arnautovic enquanto Israel goleou as Ilhas Feroé por 4-0.



Rússia e Croácia empataram sem golos em Moscovo e continuam no comando do grupo H com mais um ponto que a Eslovénia - empatou na receção à Eslováquia. Por último, Chipre bateu Malta por 3-0.