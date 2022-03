A Nova Zelândia venceu esta quarta-feira as Ilhas Salomão (5-0), no play-off da zona da Oceânia de acesso ao Mundial 2022, e vão disputar mais um play-off, desta vez com um adversário da CONCACAF, no caminho para o Qatar.

Em Doha, no Estádio Grand Hamad, os neozelandeses entraram bem na partida e adiantaram-se no marcador aos 23 minutos, fruto de um golo de Bill Tuiloma. A seis minutos do intervalo, a vantagem foi ampliada, por intermédio do experiente Chris Wood, avançado do Newcastle.

Na etapa complementar, a equipa orientada por Danny Hay não só geriu o resultado, como o elevou para goleada: os restantes golos da partida foram apontados por Joe Bell (50m), novamente Tuiloma (69m) e Matthew Garbett (90+1m).

Agora, a Nova Zelândia fica à espera do quarto classificado da qualificação da América Central e do Norte, que deverá ser a Costa Rica: os costarriquenhos só conseguirão o apuramento direto se vencerem por uma diferença maior do que cinco golos os Estados Unidos.