A Argentina deu um passo importante na corrida para o Mundial-2022, ao derrotar em Montevideu o Uruguai por 1-0. Um fantástico golo de Angel Di Maria aos sete minutos - veja o momento no VÍDEO - decidiu o duelo entre os vizinhos sul-americanos.



Lionel Messi, ainda muito limitado por um problema físico, começou no banco e só foi lançado por Lionel Scaloni aos 76 minutos. Nico Otamendi, central do Benfica, fez dupla com Cristián Romero na defesa argentina.



O sportinguista Manuel Ugarte não foi utilizado pelo Uruguai, equipa que atacou muito e obrigou Emi Martinez a ser um dos melhores em campo. Seja como for, o resultado deixa a equipa de Óscar Tabárez em situação delicada na qualificação da CONMEBOL.



Esta é a CLASSIFICAÇÃO atualizada:



1. Brasil: 34 pontos (12 jogos)

2. Argentina: 28 pontos (12 jogos)

3. Equador: 20 pontos (13 jogos)

4. Chile: 16 pontos (13 jogos)

5. Colômbia: 16 pontos (13 jogos)

6. Uruguai: 16 pontos (13 jogos)

7. Peru: 14 pontos (13 jogos)

8. Paraguai: 12 pontos (13 jogos)

9. Bolívia: 12 pontos (13 jogos)

10. Venezuela: 7 pontos (13 jogos)



VÍDEO: o golaço de Di Maria (aos 1m16s):