Declarações do futebolista Otávio, na zona mista do Estádio Lusail, após a goleada de Portugal sobre a Suíça, por 6-1, nos oitavos de final do Mundial 2022:

«Fizemos um grande jogo. Primeira parte controlada, 30 minutos foi todo nosso, depois sofremos um bocado, mas o jogo todo nosso. Agora é descansar para os quartos.»

[O que fez a diferença:] «É o trabalho, acho que todos trabalharam da mesma maneira, espírito de entreajuda e a recompensa veio.»

[Como se sentiu fisicamente:] «Senti-me bem, no início estava um bocadinho com medo, mas depois fui soltando, estou bem, a 100 por cento e pronto para ajudar mais uma vez.»

«Jogo a jogo, agora é os quartos contra Marrocos, queremos ganhar, passar. Jogo a jogo. Se Marrocos passou é porque tem qualidade para ganhar à Espanha, não há que ficar contente, acho que qualquer equipa seria difícil, vai ser bastante difícil.»