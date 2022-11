Gareth Bale, dos Los Angeles FC, é a principal figura nos 26 convocados do País de Gales para o Mundial de futebol, hoje divulgados, no regresso dos galeses a uma fase final 64 anos depois.

Desde 1958 que a nação britânica não marcava presença num campeonato do Mundo. O País de Gales está integrado no Grupo B, com Estados Unidos, Irão e a vizinha Inglaterra.

Além de Bale, outros destaques passam pelo defesa Ben Davies (Tottenham), os médios Aaron Ramsey (Nice) e o capitão Joe Allen (Swansea), outro jogador longe da melhor forma física, além do avançado Daniel James, a jogar no Fulham, de Marco Silva, que também coloca Harry Wilson na lista final.

Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Wayne Hennessey (Nottingham Forest, Ing), Danny Ward (Leicester, Ing) e Adam Davies (Sheffield United, Ing).

- Defesas: Ben Davies (Tottenham, Ing) Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton, Ing), Joe Rodon (Rennes, Fra), Chris Mepham (Bournemouth, Ing), Ethan Ampadu (Spezia, Ita), Chris Gunter (Wimbledon, Ing), Neco Williams (Nottingham Forest, Ing) e Connor Roberts (Burnley, Ing).

- Médios: Sorba Thomas (Huddersfield, Ing), Joe Allen (Swansea City), Matthew Smith (MK Dons, Ing), Dylan Levitt (Dundee United, Esc), Harry Wilson (Fulham, Ing), Joe Morrell (Portsmouth, Ing), Jonny Williams (Swindon, Ing), Aaron Ramsey (Nice, Fra) e Rubin Colwill (Cardiff).

- Avançados: Gareth Bale (Los Angeles FC, EUA), Kieffer Moore (Bournemouth, Ing), Mark Harris (Cardiff), Brennan Johnson (Nottingham Forest, Ing) e Daniel James (Fulham, Ing).