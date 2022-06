A seleção de País de Gales venceu este domingo a Ucrânia, por 1-0, em Cardiff, qualificando-se pela segunda vez na história e 64 anos depois, para uma fase final de um Mundial. Os comandados de Rob Page garantiram, na final do caminho A do play-off da UEFA, a última vaga europeia para a edição de 2022.

Quatro dias depois de ter ganho à Escócia no regresso à competição, a Ucrânia – que fruto da invasão russa ao seu território, em fevereiro, viu adiado este play-off – entrou melhor em Cardiff e podia ter chegado à vantagem pelo avançado do Benfica, Roman Yaremchuk (12m), bem como por Karavaev (21m) e por Zinchenko (29m), este último a obrigar Hennessey a uma defesa apertada.

Contudo, Gales acabou por ser feliz num lance de bola parada, perante aquilo que vinha sendo futebol de maior qualidade da Ucrânia, na construção e na posse. Não foi na maior vertigem do futebol galês em bola corrida, mas sim a partir do pé esquerdo da grande figura da seleção, Gareth Bale. O jogador do Real Madrid bateu um livre descaído para a esquerda e Andriy Yarmolenko, na área, ao tentar afastar a bola, tocou de cabeça e traiu a ação do guarda-redes Bushchan: 1-0 aos 34 minutos.

Com a vantagem, Gales tentou organizar-se mais defensivamente e acabou por não permitir grandes ocasiões de perigo até ao intervalo.

No reatamento, Aaron Ramsey ficou perto do 2-0, numa das melhores jogadas de Gales no jogo. Neco Williams arrancou pela esquerda, deu em Daniel James mais à frente e este serviu Kieffer Moore para um cruzamento que Ramsey concluiu com um remate que passou a centímetros do poste (49m).

Na resposta, a Ucrânia ficou perto do 1-1 por Tsygankov, mas Hennessey negou a igualdade ao defender com um pé (54m) e seria herói mais perto do apito final, com a defesa da tarde após cabeceamento de Dovbyk (83m). Pelo meio, Gareth Bale teve a outra boa ocasião dos locais, mas Bushchan defendeu (75m) e, do outro lado, Ben Davies foi-se afirmando como patrão na defesa de Gales, como foi exemplo um corte decisivo a remate de Yarmolenko (77m).

Os ucranianos pressionaram forte até final, mas nada mais mudou e a seleção da Ucrânia, que tanto queria dar uma alegria aos seus compatriotas, falha a possibilidade de ir a um Mundial pela segunda vez, depois da presença em 2006 enquanto Ucrânia. Do outro lado, Gareth Bale fica mais perto de poder cumprir talvez o maior objetivo que lhe faltava pela seleção.

País de Gales, que tinha participado na edição de 1958, completa assim o grupo B da fase de grupos do Mundial 2022, no qual vai defrontar Inglaterra, Irão e Estados Unidos.

Com o desfecho do play-off da UEFA, ficam por apurar duas seleções para a fase final da prova a realizar no Qatar. Uma sairá do play-off AFC/CONMEBOL, no qual o Peru joga, a 13 de junho, com o vencedor do Emirados Árabes Unidos-Austrália, agendado para esta terça-feira (7). A outra sairá do play-off CONCACAF/OFC, entre Costa Rica e Nova Zelândia, a 14 de junho. Ambos os jogos disputam-se no Qatar.