Lionel Messi atirou-se a Wout Weghorst, autor dos dois golos neerlandeses, após o encontro entre a Argentina e os Países Baixos dos quartos de final do Mundial 2022. Durante a flash interview, o capitão da albiceleste envolveu-se num «bate boca» com o avançado do Besiktas e chamou-lhe «estúpido».



Ora, o que as câmaras televisivas não mostraram foi Weghorst e a sua reação depois das palavras do astro argentino. No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o gigante neerlandês irritado. De imediato surge Kun Aguero e manda o atacante estar calado antes de Lautaro Martínez tentar colocar água na fervura.



O melhor mesmo é ver o vídeo: