Marten de Roon é um jogador discreto dentro de campo, mas já nos habituou a brilhar fora dele.

No final da vitória dos Países Baixos frente ao Senegal, na estreia no Mundial 2022, o médio da Atalanta voltou a ser destaque nas redes sociais.

Tudo porque publicou uma fotografia dos jogadores neerlandeses a festejarem o segundo golo do encontro nos quais todos, por obra e graça de uma montagem, envergavam a braçadeira «One Love», com as cores da comunidade LGBTQ+, que foi proibida à última hora pela FIFA.

A descrição a acompanhar a foto, de resto, não podia ser mais esclarecedora: «Amor para esta vitória. Que início», escreveu.