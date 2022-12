Lionel Messi e Van Gaal. Os dois não vão ficar amigos depois do encontro entre a Argentina e os Países Baixos, dos quartos de final do Mundial 2022, disputado na última sexta-feira.



O primeiro vislumbre de algo foi quando o argentino provocou o técnico neerlandês depois de ter feito o segundo golo da sua seleção. O jogador do PSG correu na direção do banco «laranja» e fez de Topo Gigio, imitando o festejo que Juan Román Riquelme costumava fazer. Porquê?



Aquando da sua passagem por Barcelona, Van Gaal incompatibilizou-se com o atual vice-presidente do Boca Juniors. «Com bola, és o melhor jogador do mundo. Sem bola, jogamos com menos um» terá dito o treinador ao argentino. Sem espaço nas opções do neerlandês, Riquelme mudou-se para o Villarreal.



O treinador de 71 anos nunca teve, de resto, uma relação saudável com futebolistas sul-americanos. Depois de Riquelme, Rivaldo foi a 'vítima' seguinte e em 2014, foi a vez de Di María que não se entendeu com Van Gaal no Manchester United. Um ano após ter chegado, o extremo deixou Old Trafford, mudou-se para Paris e considerou o Louis o «pior treinador» com quem já trabalhou.



Van Gaal até lamentou a opinião do jogador da Juventus na véspera do encontro e ao mesmo tempo, provocou Lionel Messi. Quiçá, resida aqui a explicação para o facto de o astro argentino ter feito o que fez durante o jogo e ter encarado o técnico após o Países Baixos-Argentina, acabando afastado por Edgar Davids.



This slow-mo cut of Messi confronting

Dutch manager Louis van Gaal is 🔥.



There’s bad blood between the two teams and LVG with Messi, Di Maria & old school Riquelme.



Also I’ve watched Messi for 20 years & he’s in rare form. There’s fire in his eyes 🔥pic.twitter.com/CzZ8Se7lZd — Arjun Sethi (@arjunsethi81) December 10, 2022

«Messi pode definir um jogo num lance individual. Em 2014 não tocou na bola e só perdemos nos penáltis. Agora queremos a nossa vingança. (...) Messi é o jogador mais perigoso, é capaz de criar muito e de marcar golos sozinho. Mas quando eles perdem a bola e o adversário está em posse, ele não participa e isso dá-nos algumas hipóteses», referiu o treinador, que acrescentou que a sua seleção sabia como travar o capitão da albiceleste.



Quem se vingou, no final, foi Messi. E mesmo após o jogo terminar, este não deixou nada por dizer. «O Van Gaal vende a ideia de que joga bom futebol, mas meteu gente alta e começou a bater bolas», criticou.



Pelo segundo Mundial seguido, os Países Baixos perderam frente à Argentina nos penáltis. Em ambas as ocasiões, Van Gaal era o selecionador.