O selecionador dos Países Baixos, Louis Van Gaal, anunciou ao final da manhã desta sexta-feira os 26 futebolistas convocados para o Mundial 2022, no Qatar.

O elenco conta com três atletas que ainda não têm qualquer internacionalização A pelos neerlandeses, casos do guarda-redes Andries Noppert (Heerenveen), do defesa Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) e do médio Xavi Simons (PSV Eindhoven).

Fora da convocatória destacam-se os nomes do guarda-redes Jasper Cillessen, do defesa Sven Botman, do médio Ryan Gravenberch ou do avançado Brian Brobbey.

Além destes nomes, caíram outros nove da lista de 39 pré-convocados: Mark Flek, Pascal Struijk, Micky van de Vem, Devyne Rensch, Mitchel Bakker, Guus Til, Jordy Clasie, Donyell Malen e Arnaut Danjuma.

Os Países Baixos integram o grupo A, tendo como adversários o anfitrião Qatar, o Senegal e o Equador.