Daley Blind marcou o segundo de três golos com que os Países Baixos bateram os Estados Unidos nos oitavos de final do Mundial 2022.

Após o golo apontado nos instantes finais da primeira parte, o lateral-esquerdo correu na direção do banco neerlandês, onde celebrou com toda a equipa.

Depois de uma primeira «leva» de comemorações, Daley foi chamado pelo pai, adjunto de Louis van Gaal e protagonizou com ele um momento de bonita cumplicidade.

Danny Blind, também ele um antigo internacional neerlandês e membro importante do Ajax entre as décadas de 80 e 90, é treinador desde 2000, tendo chegado a ser adjunto do Ajax durante a primeira passagem do filho pelo emblema de Amesterdão.

