O Países Baixos-Argentina estabeleceu um novo recorde indesejado, ao tornar-se no jogo com mais cartões em Mundiais.

Ao todo, desde o apito final até já depois do desempate por penáltis, o espanhol Mateu Lahoz foi ao bolso 18 (!) vezes, tendo mostrado 17 cartões amarelos e um vermelho, a Denzel Dumfries já após o jogo.

Para trás ficaram o Camarões-Alemanha (no Mundial 2002, com 14 amarelos e dois vermelhos) e o Portugal-Países Baixos em 2006: nesse jogo, a contar para os oitavos de final do Mundial da Alemanha e que ficou na história como a «Batalha de Nuremberga», o russo Valentin Ivanov mostrou 16 cartões: 12 amarelos e quatro vermelhos. No entanto, a média nessa partida foi superior à desta sexta-feira, já que todos os cartões foram mostrados em 90 minutos.