Louis Van Gaal está infetado com covid-19, informou a Federação de Futebol dos Países Baixos.



O selecionador neerlandês, de 70 anos, está a cumprir isolamento depois de ter recebido o resultado do teste realizado na passada segunda-feira. O técnico vai ser substituído por Danny Blind, Henk Fraser e Frans Hoek até que esteja recuperado.



A seleção dos Países Baixos, já com a presença no Mundial 2022 assegurada, vai defrontar a Dinamarca, no dia 26 de março, e a Alemanha, a 29 do mesmo mês, em jogos de preparação. Resta saber se poderá contar com Van Gaal no banco, pelo menos, no encontro frente à Mannschaft.