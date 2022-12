No regresso ao hotel, depois de garantir a passagem aos quartos de final do Mundial 2022, a seleção dos Países Baixos foi recebida em festa.

Os funcionários do hotel fizeram um corredor para a passagem da comitiva «laranja», que entrou na festa, entre máscaras dos próprios jogadores e música. O selecionador, Louis van Gaal, até decidiu filmar o momento com o telemóvel, enquanto dava uns passos de dança ao som de «Waka Waka», de Shakira, a música oficial do Mundial 2010, no qual a seleção «laranja» chegou à final, perdida para a Espanha.

Veja a festa dos Países Baixos no regresso ao hotel: