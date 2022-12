Após a eliminação do Mundial 2022 nos penáltis contra a Argentina, Louis Van Gaal anunciou que vai deixar a seleção dos Países Baixos.



«Não vou continuar com a seleção, porque tinha vindo só para este período. É o meu ultimo jogo. Disputei 20 jogos e não perdi nenhum», disse, em conferência de imprensa.



O técnico de 71 anos encerra assim a terceira passagem pela «Laranja Mecânica» e continua invicto em fases finais de Campeonatos do Mundo. Além de ter lembrado esse facto, o experiente treinador lembrou a eliminação do Mundial 2014 igualmente frente à albiceleste nos penáltis.



«(...) Pedi aos jogadores para treinarem os penáltis, porque tinha a experiência de 2014 [derrota com a Argentina por 4-2 nos penáltis]. Ainda assim, perdemos, mas não tenho nada a apontar aos jogadores. Perder nos penáltis é ter muita má sorte. No Brasil, tinha a impressão que íamos ganhar o jogo. Desta vez, não há nada a apontar, pois lutámos até final. Deram tudo o que tinham. Ganhámos muitas coisas e desfrutei muito desta temporada, mas é doloroso ser eliminado assim», referiu.



Para além de três passagens pela seleção neerlandesa, Van Gaal trabalhou ainda em Ajax, AZ Alkmaar, Barcelona, Bayer Munique e Manchester United.