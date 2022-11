O Papa Francisco lançou nesta quarta-feira um apelo para que o Mundial de Futebol no Qatar «seja uma ocasião de encontro e harmonia entre as nações, promovendo a fraternidade e a paz entre os povos».

«Gostaria de enviar minhas saudações aos jogadores, adeptos e espectadores que acompanham de vários continentes o Mundial de Futebol que está a acontecer no Qatar. Que este importante evento seja uma ocasião de encontro e confraternização entre as nações, promovendo a fraternidade e a paz entre os povos», declarou no final da audiência geral que se realiza como todas as quartas-feiras na praça de São Pedro, no Vaticano.