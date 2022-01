Depois de quatro derrotas consecutivas, o Uruguai regressou aos triunfos na qualificação sul-americana para o Mundial 2022, ao vencer em casa do Paraguai, por 1-0.

Com o benfiquista Darwin Núñez no onze titular – Coates não saiu do banco –, a «charrua» chegou ao triunfo com um golo aos 50 minutos, de Luis Suárez, após assistência de Diego Godín.

Com este resultado, o Uruguai assumiu à condição o quarto lugar da tabela classificativa, com mais dois pontos do que Colômbia e Peru, mas mais um jogo.

O resumo do triunfo do Uruguai:

Já qualificada, a Argentina também venceu, mas em casa do Chile, por 2-1.

Sem Messi, mas o benfiquista Otamendi na equipa titular, a albiceleste adiantou-se no marcador aos dez minutos, por intermédio de Di María, com um grande golo.

Bem Bereton fez o empate cerca de dez minutos depois, mas Lautaro Martínez voltou a colocar a atual campeã sul-americana em vantagem aos 34 minutos, naquele que viria a ser o 2-1 final.

O resumo do triunfo da Argentina: