Além do Superclássico, houve mais cinco jogos da zona de qualificação sul-americana para o Mundial 2022.



A Colômbia somou o quinto jogo consecutivo sem ganhar diante do Paraguai. Com o portista Luis Díaz em campo todo o encontro, os cafeteros não conseguiram desatar o nulo e ficaram 'a zeros' pelo quinto jogo seguido.



Os paraguaios acabaram o jogo com dez jogadores por expulsão de Cubas aos 84 minutos. Pouco depois, Duván Zapata desperdiçou uma ocasião soberana para dar a vitória à Colômbia.



Quem aproveitou o empate colombiano foi o Peru, que saltou para o quinto lugar ao ganhar por 2-1 na Venezuela.



A formação orientada por Ricardo Gareca colocou-se em vantagem aos 18 minutos por Gianluca Lapadula. No entanto, os venezuelanos esponderamna segunda parte e igualaram a contenda por Darwin Machís. O empate durou nove minutos: Chrisitan Cueva marcou aos 61 e recolocou os peruanos na frente do marcador.



Com o jogador do Estoril, Ferraresi em campo, a Venezuela poderia ter conseguido o empate, mas Darwin Machís desperdiçou um penálti - Gallese defendeu.



Por sua vez, o Uruguai continua num ciclo horrível. A seleção de Tabárez somou a quarta derrota seguida ao perder por 3-0 na Bolívia.

Juan Arce foi a grande figura dos bolivianos, com dois golos, aos 30 e 79 minutos, e uma assistência para Marcelo Moreno, que marcou aos 45, ainda falhou um penálti, aos 62.

Com 15 pontos, a Bolívia, que esteve nas edições de 1930, 1950 e 1994, ainda sonha com uma quarta presença em Mundiais, pois está no oitavo posto, mas a apenas um ponto de Chile e Uruguai e a dois de Colômbia e Peru.