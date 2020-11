A Argentina perdeu os primeiros pontos na fase de sul-americana de qualificação para o Mundial 2022. A equipa orientada por Scaloni não foi além de um empate (1-1), na receção ao Paraguai, em Buenos Aires.



Os visitantes, orientados pelo argentino Eduardo Berizzo, marcaram primeiro por Romero. Almirón rompeu pela esquerda, entrou na área e foi travado em falta por Martínez Quarta, acabando por dar origem à grande penalidade que Romero transformou em golo (22m).



A albiceleste acabaria por igualar a contenda ainda antes do intervalo na sequência de um pontapé de canto: Lo Celso cruzou e Nicolás González cabeceou para o fundo da baliza de Antony Silva (41m).



No início da segunda parte a Argentina consumou a reviravolta no marcador por Messi. Porém, o golo foi anulado pelo VAR devido a uma falta numa primeira fase do lance (58m). O astro do Barcelona assustou Antony Silva ao levar a bola ao ferro na cobrança de um livre.



Com este empate, a Argentina chegou aos sete pontos e lidera, para já, a qualificação sul-americana de forma isolada, mas pode ser ultrapassada pelo Brasil. Por sua vez, o Paraguai é quarto com cinco pontos.