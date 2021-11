Ao contrário de Leo Messi, Neymar Júnior não vai a jogo no Argentina-Brasil, agendado para a noite de terça-feira, a contar para a 14.ª jornada da zona de qualificação sul-americana para o Mundial2022.

O avançado do Paris Saint-Germain tem um problema muscular e é baixa na seleção brasileira para o clássico frente à albiceleste.

«Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã de hoje, o atleta Neymar Jr. queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda e relatou sentir-se inseguro com a situação. Por não haver tempo útil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da seleção brasileira para San Juan, local do jogo de terça-feira contra a Argentina», lê-se, no comunicado divulgado pela Federação brasileira.

Recorde-se que o Brasil já tem assegurada a presença no Mundial 2022, ao contrário da Argentina, segunda classificada na qualificação sul-americana.