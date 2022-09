A Coreia do Sul derrotou os Camarões por 1-0, em jogo de preparação para o Mundial 2022.



O único golo da seleção orientada por Paulo Bento foi anotado por Heung-Min Son, jogador do Tottenham, aos 35 minutos.



Recorde-se que a Coreia do Sul faz parte do grupo H do Campeonato do Mundo juntamente com Portugal, Uruguai e Gana. Por seu turno, os Camarões vão competir no grupo G com Suíça, Sérvia e Brasil.

Veja o golo de Son: