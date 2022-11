Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, foi expulso no final do jogo com o Gana, da segunda jornada do Mundial 2022.

O técnico português protestou de forma veemente com o árbitro, que apitou para o final do encontro quando a Coreia do Sul ia beneficiar de um pontapé de canto.

O Gana venceu o jogo por 3-2.

Com este resultado a Coreia do Sul continua com apenas um ponto, enquanto que o Gana passa a somar três.

Na última jornada, recorde-se, a seleção de Paulo Bento defronta Portugal.