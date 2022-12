O selecionador da Coreia do Sul, Paulo Bento, destacou que a sua equipa vai ter uma missão complicada pela frente, no duelo contra Portugal, na última jornada do Grupo H do Mundial 2022 de futebol.

«No jogo de amanhã [sexta-feira], à parte do favoritismo natural [de Portugal], que tem o contexto de já estar apurado e de com o empate ser o primeiro do grupo, só ganhando poderemos passar. Esse é o desafio aliciante, bonito e que nos irá por à prova. Os jogadores vão fazer de tudo até à última. Um objetivo [de passar aos oitavos] que já o era antes começar o Mundial», começou por dizer aos jornalistas, em Doha.

O técnico luso foi expulso na derrota contra o Gana (3-2), na segunda ronda, pelo que irá estar ausente do banco no Estádio Education City, algo que, considera, não irá influenciar em nada.

«São gente que trabalha comigo há muito tempo, está envolvida em todo processo, gente competente, preparada e que vão, seguramente, fazer tudo o que estiver ao alcance deles. Terão autonomia e muitas das decisões que tomo durante o jogo são decisões que partem deles para mim. Vão continuar a fazer da mesma maneira. Os jogadores estão identificados com isso também», esclareceu.

Antigo selecionador luso - treinou a equipa das quinas entre 2010 e 2014 -, Paulo Bento garantiu que, tendo «um orgulho tremendo» em ser português, irá cantar o hino de Portugal na bancada, algo que é «perfeitamente normal que aconteça».

O timoneiro da Coreia do Sul garantiu ainda que é melhor ser jogador do que selecionador num Campeonato do Mundo e assumiu que não imaginava comandar duas seleções diferentes em dois Mundiais na carreira.

«Não tenho a mínima dúvida. Não venham para aqui [este cargo] tão cedo. Só nos tira anos de vida, mais nada. E faz-nos aturar gente que não queremos. Que joguem, que joguem. Não imaginava que iria estar em dois Mundiais como selecionador de diferentes países. Desfrutei ambos de muito, mas mais agora do que em 2014 [com Portugal]. Só se pode encarar isto a desfrutar ao máximo», confessou.

Na conferência de imprensa, esteve também defesa central Kim Young-gwon, que elogiou Cristiano Ronaldo.

«É um jogador de altíssima qualidade, de nível mundial, mas para poder fazer frente acredito que temos excelentes jogadores. Enquanto equipa, faremos os possíveis para defendermos e jogarmos unidos. Iremos aplicar o nosso plano», vincou.

Na sexta-feira, Portugal defronta a Coreia do Sul, a partir das 15h00, no Estádio Education City, em Doha.

A equipa das quinas, que já assegurou a qualificação para os oitavos de final, lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.