Declarações de Pepe, internacional português, na flash interview à SIC Notícias após a derrota da seleção nacional frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial 2022:

«[Jogo difícil] Tivemos sempre por cima do jogo. Sofremos um golo quando não esperávamos, mas tenho de dizer isto. É inadmissível um árbitro argentino apitar-nos hoje depois do que aconteceu ontem, com o Messi e a Argentina a falarem. Não digo que venha condicionado, mas o que é que jogámos na segunda parte? Nada. O guarda-redes deles sempre parado, só deu oito minutos de descontos. Nós trabalhamos de forma muito séria e o árbitro dá oito minutos de desconto quando não jogámos nada na segunda parte. A única equipa que queria jogar futebol era Portugal. Estamos tristes, tínhamos qualidade para poder o Mundial, infelizmente não conseguimos.

Não é ansiedade, é raiva, porque não jogámos nem nos deixaram jogar na segunda parte.

A equipa de Marrocos parava todas as nossas jogadas, muitas faltas. Na segunda parte, houve muita perda de tempo, o árbitro foi duas vezes falar com o guarda-redes deles para repor a bola o mais rápido possível. Procurámos fazer o nosso jogo, fomos fiéis àquilo que somos, trabalhámos muito e lutámos até ao último minuto.

Saio com um sentimento de tristeza. Noventa minutos em que Marrocos parou o nosso jogo com faltinhas, o árbitro não deu amarelos. As bolas que eles recuperavam, era só pontapé para a frente. Tiveram a felicidade de fazer um golo, mas estou orgulhoso dos meus companheiros. Fizemos muito para ganhar o jogo.»