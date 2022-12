Pepe vai reencontrar esta sexta-feira Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul que trabalhou com o defesa-central na seleção portuguesa. No lançamento da derradeira jornada do Grupo H do Mundial 2022, o internacional luso destacou a organização coletiva que o técnico exige às equipas.

«São jogadores muito ágeis, com muita qualidade, trabalhadores dentro de campo. Nestes dois jogos, mostraram que são uma equipa muito bem organizada, sabem aquilo que fazem dentro de campo. Não vou referenciar um jogador, prefiro dar muito valor ao coletivo. Já tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo Bento e sei aquilo que pede, é um treinador muito do coletivo e eles estão com esse espírito, de poder roubar a bola e contra-atacar o mais rápido possível para poder apanhar o adversário desprevenido», analisou em conferência de imprensa.

Portugal sabe de antemão que vai defrontar, nos oitavos de final, o Brasil ou outra das seleções do Grupo G. Ainda assim, Pepe garante que o foco está no jogo diante dos sul-coreanos.

«O mais importante é focar-nos no jogo de amanhã contra a Coreia, até porque jogamos antes. Temos de entrar em campo com a exigência de ganhar o jogo, amanhã isso vai-se notar, vamos entrar para ganhar. Esse é o nosso foco», vincou.

A turma das quinas ocupa o primeiro lugar do grupo, com seis pontos, enquanto a Coreia tem apenas um, mas ainda luta pela passagem aos «oitavos». O confronto entre as duas equipas está agendado para as 15h00 desta sexta-feira, em Al Rayyan.