Pepe sofreu uma fratura do cúbito do braço esquerdo na reta final do jogo de Portugal frente a Marrocos, que terminou com uma derrota lusa e o consequente afastamento do Mundial 2022.

O defesa internacional português terminou o encontro e deslocou-se posteriormente a uma unidade hospitalar de Doha, onde foi confirmada a suspeita de uma fratura.

Na transmissão televisiva, foi possível ver um momento em que Pepe, depois de ter falhado um golo em boa posição, fica agarrado ao braço esquerdo, com uma expressão de dor.

Após a derrota com Marrocos (1-0), nos oitavos de final da competição, Portugal despediu-se do Mundial 2022.