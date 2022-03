O Peru assegurou o quinto lugar da zona sul-americana de apuramento para o Mundial2022, e consequente play-off com o quinto da zona asiática, deixando Colômbia e Chile sem hipóteses de marcar presença no Campeonato do Mundo.

Nesta madrugada, a seleção peruana bateu o já eliminado Paraguai, em Lima, por 2-0, com os dois golos a surgiram ainda no primeiro tempo, por Gianluca Lapadula, logo aos cinco minutos, e Yoshimar Yotún, aos 42.

Assim, o Peru passou a somar 24 pontos, mais um do que a Colômbia, que também venceu na Venezuela (1-0), enquanto o Chile, com 19, até perdeu na receção ao Uruguai (2-0).

O único tento dos cafeteros foi apontado pelo ex-FC Porto James Rodríguez, que cobrou com sucesso uma grande penalidade (45+4m). O central Ferraresi, do Estoril, cumpriu os 90 minutos pelos venezuelanos, enquanto o portista Uribe não saiu do banco.

Já o Chile, saiu derrotado perante o Uruguai, graças aos golos de Luis Suárez (79m) e Fede Valverde (90m). Coates foi utilizado durante toda a partida, enquanto Ugarte entrou aos 74 minutos. Já Darwin Núñez foi suplente não utilizado.

Veja o resumo das partidas: