Cumpria-se o primeiro minuto de compensação do Uruguai-Peru, quando os jogadores da seleção visitante reclamaram golo, após o guardião uruguaio ter recuado para dentro da baliza para agarrar uma bola cruzada desde o corredor esquerdo, por Trauco.

Se a olho nu e com as imagens da transmissão televisiva, o lance poderia suscitar dúvidas, estas ficaram desfeitas com os áudios e imagens disponibilizadas pela CONMEBOL.

Após a comunicação do VAR, é possível verificar que a bola não ultrapassa totalmente a linha de baliza.

Logo após o lance, o árbitro da partida, o brasileiro Anderson Daronco, solicitou a verificação do vídeo-árbitro e o auxiliar até assumiu que fosse golo. Ainda assim, com a imagem ampliada, o VAR precisou de apenas alguns segundos para validar a decisão do juiz do encontro, naquele que é um bom exemplo para pôr termo à discussão que se havia gerado em torno do jogo.

Recorde-se que o Uruguai venceu por 1-0 e garantiu o apuramento para o Mundial do Qatar.