Esta quarta-feira há França-Marrocos, às 19 horas, com transmissão em direto na TVI. Sofia Oliveira escolhe os jogadores a estarmos atentos, mas continua de olho na seleção (e na sucessão...).

«10 minutos à Catar», com Catarina Pereira e Sofia Oliveira e participação do Maisfutebol, faz a antevisão dos jogos do Mundial, estando disponível logo pela manhã, em todas as plataformas de podcasts, em cnnportugal.iol.pt e maisfutebol.iol.pt.

Para ouvir o podcast através da Apple, pode carregar AQUI.

Para seguir o podcast no Spotify, pode carregar AQUI, e no Google Podcasts, AQUI.