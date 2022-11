O Mundial ainda agora começou e já há uma tendência clara: se elogiamos, vai correr-lhes mal; se criticamos, em princípio tem tudo para acabar bem. Já há quem lhe chame maldição, e pode ser que Morata hoje aproveite.

Hoje há Marrocos-Croácia, Alemanha-Japão, Espanha-Costa Rica e Bélgica-Canadá. Tudo para seguir ao minuto na CNN Portugal.

"10 minutos à Catar", com Catarina Pereira e Sofia Oliveira e participação do Maisfutebol, faz a antevisão dos jogos do Mundial, estando disponível logo pela manhã, em todas as plataformas de podcasts, em cnnportugal.iol.pt e maisfutebol.iol.pt.

Para ouvir o podcast através da Apple, pode carregar AQUI.

Para seguir o podcast no Spotify, pode carregar AQUI.