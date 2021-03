Más notícias para Paulo Sousa.



Robert Lewandowski lesionou-se no joelho direito no jogo contra Andorra e foi dispensado da seleção da Polónia, falhando assim o compromisso com a Inglaterra da próxima quarta-feira (19h45).



De forma a não agravar a lesão, o avançado vai deixar a concentração da selação polaca e regressar ao Bayern Munique para continuar o tratamento à lesão no ligamento do joelho. A Federação polaca espera que Lewandowski fique afastado dos relvados entre cinco a dez dias.



A Polónia divide o segundo lugar do grupo I de apuramento para o Mundial 2022 com a Hungria. Ambas as seleções estão a dois pontos da líder Inglaterra.



Refira-se que além do jogo contra a Inglaterra, Lewandowski pode falhar o grande jogo da 27.ª jornada da Bundesliga entre Bayern Munique e Leipzig e a primeira mão do jogo com o PSG, dos quartos de final da Liga dos Campeões.