Nicola Nanni. O texto merece arrancar assim, com o nome de um herói 'made in San Marino'.



O avançado de 20 anos fez história este domingo e marcou o primeiro golo em casa da sua seleção nos últimos oito anos na qualificação para um Mundial. Ufa! O esforço de Nanni supera o desta frase, mas como o vídeo prova também foi muito facilitado por um erro da defesa polaca.



Nanni tem 20 anos, pertence aos quadros do Crotone e está emprestado ao Lucchese, equipa que milita na Serie C italiana.



Agora, a vida real: a Polónia de Paulo Sousa venceu por 7-1 em San Marino e segurou o segundo lugar do Grupo I de qualificação para o Mundial 2022, atrás de Inglaterra.



Autores dos golos? Robert Lewandowski (2), Adam Buksa (3), Karol Linetty e Karol Swiderski.



Neste grupo, a Albânia também venceu a Hungria por 1-0, golo de Armando Broja.



CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO I (5 jornadas):



1. Inglaterra, 15 pontos

2. Polónia, 10 pontos

3. Albânia, 9 pontos

4. Hungria, 7 pontos

5. Andorra, 3 pontos

6. San Marino, 0 pontos