A Liga parou para os compromissos das seleções e várias equipas ficaram privadas de alguns jogadores.



No total os clubes portugueses «emprestaram» mais de meia centena de futebolistas que vão defender as cores dos seus países nos próximos dias. Há, de resto, jogadores a jogarem a fase de apuramento para o Mundial 2022 na zona africana, asiática, da América do Norte, Central e Caribe, na América do Sul e claro, na Europa.



